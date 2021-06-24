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Великолучанин нарушил ПДД и врезался в грузовик

Великолучанин нарушил правила дорожного движения и врезался в грузовик 6 июля. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД по Псковской области.

В 10.40 на дороге Великие Луки — Усвяты водитель автомобиля ВАЗ-2106, мужчина 1998 года рождения, в зоне действия знака «обгон запрещен» выехал на полосу встречного движения, пересек сплошную линию и совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем ГАЗ-5312. Грузовиком управлял также великолучанин 1964 года рождения. Водитель легкового автомобиля пострадал, ему назначили амбулаторное лечение.

Оба водителя были трезвые.