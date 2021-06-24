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Автомобиль опрокинулся при обгоне на дороге Красногородск — Велье

Два человека пострадали в ДТП в Красногородском районе 6 июля. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД по Псковской области.

Около 9.00 житель Красногородска, мужчина 1983 года рождения, ехал по дороге Красногородск — Велье на автомобиле «Фольксваген Поло». При совершении обгона он не убедился в безопасности маневра, не обеспечил контроль за транспортным средством и допустил опрокидывание автомобиля.

В результате ДТП пострадал водитель, его доставили в Псковскую областную больницу. Пострадал и пассажир автомобиля, молодой человек 1998 года рождения. Ему назначили амбулаторное лечение.