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Молодой водитель из Усвят сел за руль пьяным и въехал в автобус

Двух человек госпитализировали в результате ДТП в Усвятском районе. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД по Псковской области.

6 июля около 6.00 водитель автомобиля «Лада Гранта», молодой человек 2002 года рождения, нарушил требования дорожной разметки и выехал на полосу встречного движения, после чего столкнулся с автобусом под управлением жителя города Невеля, мужчины 1957 года рождения.

Пострадавших доставили в великолукскую больницу. Сообщается также, что молодой человек, водитель «Лады», находился в состоянии алкогольного опьянения.