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«Шестерка» нырнула под грузовик в Великолукском районе. ФОТО

Водитель «шестерки» врезался в грузовик под Великими Луками. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, это произошло 6 июля в 10.40 на 12-м километре дороги Великие Луки – Усвяты в Великолукском районе.

Водитель ВАЗ-2106, мужчина 1998 года рождения выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение со встречным грузовиком ГАЗ-5312 под управлением мужчины 1964 года рождения.

Водитель «шестерки» получил телесные повреждения: рваная рана левого предплечья, закрытый перелом 3,4,5 плюсневой кости слева. Назначено амбулаторное лечение.

Сообщается, что водитель ВАЗА выполнял маневр в зоне действия дорожного знака 3.20 «Обгон запрещен», пересек сплошную линию разметки 1.1.

Оба водителя проживают в Великих Луках.