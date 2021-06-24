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Один человек пострадал из-за обгона с нарушением под Гдовом. ФОТО

Один человек пострадал из-за обгона с нарушением под Гдовом. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД по Псковской области, это произошло 6 июля около 12.30 на 107-м километре дороги Псков-Гдов-Сланцы.

Мужчина 1984 года рождения, житель Гдова, управляя автомашиной «Фиат Альбеа» совершил маневр обгон двух легковых автомашин с выездом на полосу предназначенную для встречного движения. Маневр он совершил через сплошную линию разметки (1.21) в зоне действия дорожного знака 3.20 (Обгон запрещен).

В результате «Фиат» совершил столкновение с «КИА РИО» с номерами 198 региона. Автомашины получили механические повреждения. Пассажир «Киа» получила телесные повреждения, от госпитализации в хирургическое отделение отказалась.