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В Псковском районе мотоциклист врезался в заглохшую машину

Мотоциклист врезался в заглохшую машину в Псковском районе 7 июля. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в ОГИБДД ОМВД России по Псковскому району.

ДТП произошло около 10.45 на втором километре дороги Родина — Наволок. Водитель автомобиля «Фольксваген Пассат» выехал на перекрестке на главную дорогу, после чего машина заглохла. После чего в автомобиль врезался мотоциклист.

Водителя мотоцикла госпитализировали. По предварительной информации, он получил перелом плеча. На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются подробности.