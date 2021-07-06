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Женщину госпитализировали с места ДТП на улице Чудской в Пскове

Женщину госпитализировали с места ДТП на улице Чудской в Пскове. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в отделении ГИБДД управления МВД России по городу Пскову.

ДТП произошло 8 июля около 13.12 у дома №4. Водитель автомобиля «Чери», мужчина 1955 года рождения, совершил наезд на стоящее транспортное средство — автомобиль «Пежо 307», за рулем которого находился мужчина 1973 года рождения.

В результате ДТП пострадала пассажир «Пежо», женщина 1975 года рождения. Ее госпитализировали в Псковскую областную больницу.

На месте работают сотрудники ГИБДД, будут проводить процедуру освидетельствования.