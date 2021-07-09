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Стали известны подробности смертельного ДТП в Куньинском районе

В УМВД России по Псковской области сообщили подробности смертельного дорожно-транспортного происшествия в Куньинском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, на место выехало руководство региональной Госавтоинспекции.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

По предварительной информации, фура «Рено» и автомобиль «Форд» двигались навстречу друг другу. На данный момент известно о трех погибших — это водитель «Форда» и пассажиры: женщина и ребенок 2015 года рождения.

Водитель фуры жив, добавили в ведомстве. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП.