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Подростка госпитализировали в результате ДТП в Великолукском районе

Подростка госпитализировали в результате ДТП в Великолукском районе. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в УМВД России по Псковской области.

Сообщение о ДТП поступило в дежурную часть ГИБДД 11 июля в 18.00. На 462-м километре дороги Москва — Балтия на автомобиле ВАЗ-2107 ехал мужчина 2003 года рождения. Он не рассчитал скорость и дистанцию до идущего впереди автомобиля ГАЗ, которым управлял мужчина 2002 года рождения.

Произошло столкновение транспортных средств, в результате которого пострадал пассажир ВАЗа, юноша 2006 года рождения. Его доставили в Великолукскую районную больницу. По предварительной информации, он получил ушиб плеча.