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Петербурженке понадобилась помощь псковских нейрохирургов из-за ДТП с лосем

Петербурженку 1945 года рождения госпитализировали из-за столкновения автомобиля с лосем. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УГИБДД УМВД России по Псковской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 11 июля в 23.50 на 269-м километре дороги Санкт-Петербург — Невель. Водитель автомобиля «Рено Кангу» 1945 года рождения сбил лося, который вышел на проезжую часть дороги.

Пострадавшего водителя отпустили из Псковской областной больницы домой, а пассажирку госпитализировали в отделение нейрохирургии указанного медучреждения.