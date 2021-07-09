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Уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП в Куньинском районе

По факту смертельного ДТП в Куньинском районе возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

По версии следствия, 9 июля около 13.40 на 436 км автодороги Москва - Балтия на территории Куньинского района Псковской области произошло ДТП: водитель «Рено Магнум», житель Калининграда 1973 года рождения, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с «Форд Фокусом» (им управлял житель Куньинского района 1959 года рождения).

В результате на месте ДТП скончались водитель «Форда», пассажирка легкового автомобиля 1956 года рождения и ребенок 2015 года рождения. Водителю большегруза назначено химико-токсикологическое исследование.

Автомобили изъяты. Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ. Расследование уголовного дела продолжается.