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АвтоМир / Происшествия / ДТП

Появилось видео столкновения «Мазды» и «Опеля» в Пскове

12.07.2021 11:16|ПсковКомментариев: 0

Появилось видео столкновения «Мазды» и «Опеля» на улице 128-й Стрелковой Дивизии в Пскове. Их опубликовали очевидцы в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

Видео: Дима Смирнов / Жесть по-псковски

Как Псковской Ленте Новостей сообщили в отделе ГИБДД управления МВД России города Пскова, ДТП произошло 11 июля в 20.20. Водитель автомобиля «Опель Вектра», мужчина 1984 года рождения, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. В результате произошло столкновение с автомобилем «Мазда 3» под управлением молодого человека 2000 года рождения.

Автомобили получили технические повреждения. В ведомстве добавили, что водитель «Опеля» находился в состоянии алкогольного опьянения.

 

Видео здесь и далее: Наташа Овчинникова / Жесть по-псковски

Теги: #ДТП #ГИБДД #псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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