АвтоМир / Происшествия / ДТП

Возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП в Псковском районе

В следственных органах СК России по Псковской области возбудили уголовное дело по факту смертельного дорожно-транспортного происшествия в Псковском районе (часть 3 статьи 264 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

28 июня на 225-м км автодороги Псков – Великий Новгород в районе деревни Фомкино Псковского района произошло столкновении двух автомашин «Форд Фокус» и «Ауди-80», в результате которого водитель автомашины «Ауди-80» погиб на месте, а его пассажирку и водителя автомашины «Форд Фокус» доставили в реанимацию с множественными переломами и повреждениями внутренних органов.

Смотрите также Пенсионер скончался на месте ДТП в Псковском районе

В настоящее время следователи назначили комплекс криминалистических и медицинских судебных экспертиз, в том числе автотехническую по установлению обстоятельств автоаварии и медицинские для установления точной причины смерти погибшего водителя и степени тяжести причиненного вреда здоровью другим пострадавшим.

Продолжается работа по установлению свидетелей и очевидцев произошедшего. «Неоценимую помощь в выяснении обстоятельств могут сыграть полученные от водителей записи с видеорегистраторов автомобилей. Следственное управление просит лиц, располагающих информацией об обстоятельствах происшествия и записями с видеорегистраторов, способных дать следователям дополнительную информацию, сообщить об этом по телефону: 8(951) 756-43-47», - добавили в ведомстве.