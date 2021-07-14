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Известный псковский бизнесмен предстанет перед судом за смертельное ДТП

47-летний житель Печорского района, известный бизнесмен предстанет перед судом за смертельное дорожно-транспортное происшествие (часть 3 статьи 264 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

По версии следствия, предполагаемый злоумышленник ранним утром 13 января 2020 года на 10 км автодороги Неелово – Кудина гора – Печоры, управляя внедорожником «Лексус», совершил столкновение с легковым автомобилем «Рено», который находился на дороге с включенными аварийными сигналами в связи с ранее произошедшим дорожно-транспортным происшествием, и сбил двух людей, которые оказывали помощь пострадавшим.

В результате автоаварии одному из потерпевших причинен тяжкий вред здоровью со смертельным исходом.

«Благодаря очевидцам, которые откликнулись через средства массовой информации, была восстановлена полная картина дорожно-транспортной ситуации, - рассказали в ведомстве. - Следователи с привлечением специалистов установили, что водитель внедорожника даже не пытался затормозить, а скорость его иномарки в момент автоаварии была свыше 100 км/ч».

В настоящее время следствие собрало достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело направили в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.