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В псковском ГИБДД сообщили подробности о двух ДТП с пострадавшими

Стали известны подробности двух дорожно-транспортных происшествий, произошедших в Псковской области 15 июля, в которых пострадали два водителя. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УГИБДД УМВД России по Псковской области, водитель 1950 года рождения пострадал при столкновении с опорой ЛЭП в Островском районе.

Дорожно-транспортное произошло 15 июля около 12.10 на 2-м километре автодороги Остров - Вышгородок. Водитель «Форд Фьюжн» при выбранной скорости не учел дорожные, метеорологические условия и не справился с управлением автомобиля. Транспортное средство съехало на правую обочину и столкнулось с опорой ЛЭП.

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Автомобиль получил технические повреждения. Водителя доставили в Островскую межрайонную больницу.

Второе ДТП случилось 15 июля в 00.15 на 226-м километре автодороги Санкт-Петербург — Невель. Петербурженка 1973 года рождения, управляя автомобилем «Грейт Вол», наехала на дерево, упавшее на проезжую часть.