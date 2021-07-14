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Житель Новгородской области устроил ДТП в Стругокрасненском районе

Житель Новгородской области, мужчина 1954 года рождения, устроил дорожно-транспортное происшествие в Стругокрасненском районе 15 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УГИБДД УМВД России по Псковской области.

Дорожная авария произошла в 15.45 на 261-м километре дороги Санкт-Петербург — Невель. Водитель «Рено Логан» из Новгородской области не выбрал безопасную дистанцию до автомобиля «Тойота Камри», за рулем которого находился петербуржец 1987 года, и столкнулся с ним. Затем «Рено Логан» въехал во встречный автомобиль ВАЗ-21103 и его прицеп, которым управлял житель Стругокрасненского района 1988 года рождения.

В результате ДТП пострадал водитель «Рено Логан». Его доставили в Псковскую областную больницу, но он отказался от госпитализации.