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Двое детей и женщина пострадали в ДТП в Стругокрасненском районе

17 июля около 16 часов в деревне Хредино в Стругокрасненском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает районная газета «Струги», 37-летний пскович за рулем автомобиля «Лада Веста», поворачивая налево с обочины, не уступил дорогу автомобилю «Рено Кангу» под управлением 41-летнего мужчины.

В результате столкновения пострадали пассажиры автомобиля «Рено» – женщина и двое детей. Все трое госпитализированы в Псковскую областную больницу. Возраст детей не сообщается.

На месте работали сотрудники ДПС, МЧС и скорой помощи.