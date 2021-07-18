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Велосипедистка пострадала в ДТП под Великими Луками

Велосипедистка пострадала в результате ДТП, которое произошло на 14-м километре дороги Великие Луки — Подберезье в Великолукском районе 17 июля в 15.10, сообщили Псковской Ленте Новостей в местном ОГИБДД.

Водитель,житель Великих Лук 1985 года рождения, управляя автомобилем «Ниссан Кашкай», выбрал скорость, не обеспечивающую возможность постоянного контроля за движением, не справился с управлением и совершил наезд на велосипедистку, великолучанку 1981 года рождения, которая двигалась в попутном направлении.

Автомашина съехала в кювет и опрокинулась.

По предварительной информации, пострадавшая велосипедистка получила закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головы, ссадины. Она доставлена в Великолукскую межрайонную больницу.