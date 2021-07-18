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28 человек пострадали в ДТП на псковских дорогах за неделю

28 человек пострадали и один погиб в 24-х ДТП на территории Псковской области за прошедшую неделю. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

С 12 по 18 июля дорожные инспекторы пресекли 2042 административных правонарушения в области безопасности дорожного движения. Стражи порядка выявили 67 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения. Из них 12 человек сели пьяными за руль в нетрезвом виде повторно.

«Уважаемые водители, зачастую именно управление транспортными средствами в состоянии опьянения является причиной дорожно-транспортных происшествий и тяжелых последствий. Госавтоинспекция призывает неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, беречь свои жизни и жизни других участников дорожного движения!» - отметили в ГИБДД.