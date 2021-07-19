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Пассажиры пострадали при съезде автомобиля в кювет в Островском районе

Пассажиры пострадали при съезде автомобиля в кювет в Островском районе 18 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УГИБДД УМВД России по Псковской области.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на 72-м километре дороги Нестрино — Остров. Водитель автомобиля «Рено Сандеро» не учла дорожные, метеорологические условия и не справился с управлением автомобиля. Транспортное средство занесло с последующим съездом в левый кювет.

Автомобиль получил технические повреждения. Пассажиров доставили в Островскую межрайонную больницу.