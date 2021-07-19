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Великолучанин на «Мерседесе» сбил велосипедиста

Великолучанин 1993 года рождения сбил на автомобиле велосипедиста на 72-м километре трассы Пушкинские Горы — Локня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УГИБДД УМВД России по Псковской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 18 июля в 14.20. При обгоне велосипедиста 1965 года рождения, который следовал в попутном направлении, великолучанин за рулем автомобиля «Мерседес Бенц» не убедился в безопасности выполняемого маневра и столкнулся с мужчиной.

Велосипедиста госпитализировали в Великолукскую городскую больницу. Материалы передали в следствие.