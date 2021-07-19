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У здания МЧС в Пскове перевернулись две автомашины

Две автомашины перевернулись в результате ДТП в Пскове. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в УМВД России по городу Пскову.

Фото здесь и далее: Яна Андреева / Жесть по-псковски

ДТП произошло 20 июля около 13.29 у дома №90 в на улице Инженерной, рядом находится здания ГУ МЧС России по Псковской области (улица Инженерная, 92). По предварительной информации, водитель автомобиля «Фольксваген» при повороте налево не уступил дорогу автомобилю «Форд», в результате произошло столкновение.

В двух автомобилях находились пять человек: один ехал в «Фольксвагене» и четверо в «Форде».

На месте работают сотрудники спецслужб. Уточняются обстоятельства произошедшего.