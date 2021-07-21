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Пенсионер пострадал в ДТП в Новосокольническом районе

Пенсионер пострадал в ДТП в Новосокольническом районе. Об этом сообщает газета «Новосокольнический край».

ДТП произошло 21 июля около 19.00 у деревни Максимиха. По предварительной информации, 69-летний житель города Пустошки ехал на автомобиле «Нива Шевроле». Он выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с двигавшимся в противоположном направлении автомобилем ГАЗ, после чего «Нива» выехала на бордюр и опрокинулась.



В результате ДТП водитель автомобиля «Нива Шевроле» получил ушибы и царапины. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.