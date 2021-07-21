АвтоМир / Происшествия / ДТП

В Островском районе пассажир выпал из автомобиля на дорогу и сломал череп

Пассажир 1984 года рождения выпал из автомобиля на проезжую часть в Островском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УГИБДД УМВД России по Псковской области.

21 июля около 16.10 на 2-м километре автодороги Заньково — Гривы — Перестрелово из автомашины «Дэу Нексия» под управлением водителя 1985 года рождения выпал пассажир, который сидел на заднем сиденье, с правой стороны.

«Пассажир не предупредил водителя о своем намерении покинуть автомобиль, самовольно открыл пассажирскую дверь и вышел из транспортного средства с последующим падением на проезжую часть», - отметили в ведомстве.

Пассажира доставили в Островскую межрайонную больницу с черепно-мозговой травмой, ссадинами кистей, переломом основания черепа и ушибом грудной клетки.