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Осколочный перелом плеча получила пассажирка «Хендая» в Великих Луках

Пассажирка автомобиля «Хендай», женщина 1983 года рождения, пострадала в результате ДТП в Великих Луках. Дорожная авария произошла на перекрестке с круговым движением, у дома 7 А по улице Гражданской 22 июля в 7.20, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД УМВД РФ по Псковской области.

Мужчина 1970 года рождения, управляя автомобилем «Хендай», при въезде на перекресток, на котором организовано круговое движение, не уступил дорогу автомобилю «Форд Фокус», за рулем которого находился водитель 1969 года рождения, и допустил столкновение. В результате ДТП пострадала пассажирка в салоне «Хендая», она доставлена в травматологическое отделение Великолукской городской больницы. Диагноз: закрытый осколочный перелом плечевой кости со смещением.

В тот же жень в 9:35 произошло ДТП у дома №22 по улице Розы Люксембург в Пскове. Водитель автомобиля «Рено Логан», мужчина 1971 года рождения, при выезде на главную дорогу на нерегулируемом перекрестке совершил столкновение с двигающейся по ней автомашиной ГАЗ-172421 под управлением водителя 1996 года рождения. Водитель «Рено» был доставлен в больницу, после медосмотра его отпустили домой.

Все водители-участники ДТП были трезвыми, добавили в ведомстве.