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АвтоМир / Происшествия / ДТП

Великолучанин проигнорировал «зебру» и пострадал в ДТП

23.07.2021 15:45|ПсковКомментариев: 0

Великолучанин переходил дорогу в неположенном месте и попал под колеса автомобиля. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в ГИБДД УМВД России по городу Великие Луки.

23 июля у дома №2 на улице Первомайской в городе Великие Луки молодой человек 2000 года рождения, управляя автомобилем ГАЗ 3110, совершил наезд на пешехода, мужчину 1972 года рождения, который переходил дорогу вне пешеходного перехода. При этом, отметили в ведомстве, «зебра» была в зоне видимости.

В результате ДТП пострадал пешеход. Он получил ушибы. Водитель был трезв, добавили в УМВД.

Теги: #великие луки #ДТП #пешеходный переход
Источник: Псковская Лента Новостей
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