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В Стругокрасненском районе фура врезалась в «Фольксваген»

ДТП с участием фуры и легкового автомобиля произошло в Стругокрасненском районе сегодня, 23 июля. Об этом сообщает районная газета «Струги».

Водитель автомобиля «Ивеко», мужчина 1989 года рождения, на 229-м километре трассы Санкт-Петербург – Невель, возле деревни Маяково, не выбрал безопасную дистанцию до идущего впереди автомобиля «Фольксваген Гольф», которым управляла женщина 1970 года рождения. Оба автомобиля двигались из Санкт-Петербурга в направлении Пскова.

Водитель легкового автомобиля притормозила у поворота на деревню Кочерицы, и в нее врезалась фура. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир «Фольксвагена». Им на месте оказали медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась.