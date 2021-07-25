АвтоМир / Происшествия / ДТП

В Невельском районе водитель «Шкоды» врезался в фуру при попытке объехать дикое животное

Два ДТП произошло сегодня, 25 июля, в Невельском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В 11.00 на 529-м километре дороги Санкт-Петербург — Невель столкнулись «Шкода» и фура. Водитель легкового автомобиля, молодой человек 2003 года рождения, попытался объехать дикой животное и по касательной задел большегруз. «Пострадавших нет. Оба водителя были трезвыми», - уточнили в ведомстве.

Чуть ранее, в 10.44, на 54-м километре дороги Великие Луки — Невель съехал в кювет автомобиль «Пежо». За рулем находился житель Великих Лук, мужчина 1973 года рождения. В результате дорожной аварии никто не пострадал.