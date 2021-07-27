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Пассажирка «Ниссана» сломала локоть в ДТП под Островом

Пассажирка 1958 года рождения пострадала в результате дорожно-транспортного происшествия в Островском районе 26 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УГИБДД УМВД России по Псковской области.

Дорожная авария произошла около 22.30 на 321-м километре дороги Санкт-Петербург — Невель. Водитель автомобиля «Ниссан Кашкай», женщина 1980 года рождения, не справилась с управлением. Транспортное средство наехало на барьерное ограждение и опрокинулось.

Пассажирка получила закрытый перелом правого локтевого сустава.