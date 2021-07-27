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Детская смертность в ДТП выросла за год на территории Псковской области

27.07.2021 13:28|ПсковКомментариев: 0

Детская смертность в результате ДТП на территории Псковской области возросла за прошедший год. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове рассказала инспектор по особым поручениям управления ГИБДД по Псковской области капитан полиции Елена Степанова.

За полгода 2021-го в регионе произошло 26 ДТП с участием детей. В них 26 детей до 16 лет получили травмы различной степени тяжести и 3 ребенка погибли. Несмотря на возросшую степень тяжести аварий, в целом количество ДТП снизилось на 20-25%, отметила Елена Степанова.

«С наступлением летнего сезона и каникул количество ДТП с участием детей начинает расти. Дети все больше времени проводят на улице и расслабляются все больше, особенно - к августу. Кроме того, этим летом стали чаще происходить аварии с электросамокатами. Дети не осознают опасность этого средства передвижения и не понимают, что при выезде на дорогу они могут не успеть затормозить или техника может их подвести», - рассказала сотрудник ГИБДД,

Она подчеркнула, что ребенку всегда требуется больше времени для принятия решения о переходе дороги и о поведении на проезжей части.

«Здесь также играет роль социальная незрелость ребенка. Когда дети играют у дороги, и мяч вылетает на проезжую часть, для них гораздо важнее спасти игрушку и избежать наказания за то, что испортили ее, нежели позаботиться о своем здоровье», - добавила капитан полиции.

По ее словам, многие дети путают значение горящего и мигающего зеленого светофора и считают, что успеют перебежать дорогу до начала движения машин. Это также ведет в к авариям с участием детей. Помимо этого, большую опасность представляют арки и выезды из дворов, акцентировала внимание Елена Степанова.

Теги: #ДТП #дети #смертность
Источник: Псковская Лента Новостей
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