Халатность родителей назвали в ГИБДД главной причиной детского травматизма

Главная причина травматизма как детей-пешеходов, так и детей-пассажиров - это халатность родителей, заявила инспектор по особым поручениям управления ГИБДД по Псковской области капитан полиции Елена Степанова в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.
Тем не менее, в последнее время родители все реже пренебрегают использованием детских кресел, и ситуация в этой сфере улучшилась, заметила сотрудник ГИБДД.
Она добавила, что некоторые родители ошибочно перекладывают ответственность за изучение ПДД с ребенком на школу. Однако, по словам Елены Степановой, это должен быть симбиоз воспитания в семье и дополнительных школьных занятий.
«Госавтоинспекция, со своей стороны, проводит акции как регионального, так и федерального уровня - "Безопасное колесо", "Безопасные каникулы", "Безопасная дорога в школу", а также различные беседы, встречи, квесты, конкурсы, социальные ролики и челленджи. Большую роль играют созданные в каждой школе отряды юных инспекторов дорожного движения (ЮИД). В них старшие ребята учат младших безопасности на дороге, проводят специальные слеты. Это очень полезно, потому что дети могу не услышать взрослого, но своего сверстника они обязательно всегда услышат», - рассказала Елена Степанова.
Особое внимание сотрудник ГИБДД уделила теме светоотражателей на детской одежде. По ее словам, благодаря более серьезному отношению родителей к наличию у детей специальных фликеров за прошедшие полгода не произошло ни одного ДТП с участием детей в темное время суток.
«Хочу пожелать родителям помнить о том, что дети - это самое важное, что у них есть. Берегите своих детей и заботьтесь о них! Подавайте пример своим поведением! Помните, что дети учатся у взрослых!» - заключила Елена Степанова.