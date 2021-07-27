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Опубликованы фото с места ДТП с участием трактора в Плюсском районе

Опубликованы фото с места ДТП, произошедшего накануне утром в Плюсском районе.

Фото здесь и далее: УГИБДД УМВД России по Псковской области

Как Псковской Ленте Новостей сообщили в УГИБДД УМВД России по Псковской области, 27 июля в 6.15 на 193-м км дороги Санкт-Петербург – Невель пскович 1962 года рождения, управляя автомобилем «Ниссан Жук», не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди в попутном направлении трактора, за рулем которого находился житель поселка Заплюсье 1954 года рождения.

Произошло столкновение, в результате которого пострадали три человека: водитель трактора и два пассажира «Ниссана». С травмами они госпитализированы в ГБУЗ «Псковская областная больница». Оба водителя находились в трезвом состоянии, добавили в ведомстве.