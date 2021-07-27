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Пожилая женщина пострадала при опрокидывании мотоцикла в Локнянском районе

Пожилая женщина пострадала при опрокидывании мотоцикла в Локнянском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

ДТП произошло в деревне Щенайлово 28 июля около 7.00. Водитель мотоцикла «Вираго», мужчина 1949 года рождения, перевозил пассажирку 1956 года рождения. В процессе езды произошло отсоединение вилки переднего колеса от рамы, в результате чего мотоцикл опрокинулся.

В ДТП пострадала женщина. Диагноз — закрытая черепно-мозговая травма, ссадина лица, смещение шейного позвонка.