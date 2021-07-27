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Появились фотографии с места смертельного ДТП в Порхове

Появились фотографии с места ДТП в Порхове - там 28 июля мужчина умер за рулем автомобиля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

ДТП произошло на 152-м километре дороги Новгород — Псков около 21.20. Водителю автомашины ВАЗ-2114, мужчине 1963 года рождения, стало плохо. Он выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил наезд на перильное ограждение.

До приезда скорой помощи мужчина скончался. Видимых телесных повреждений на трупе не обнаружили, автомашина имеет незначительные повреждения, добавили в ведомстве.