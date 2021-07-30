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Опубликованы фото с места смертельного ДТП в Псковской области

УМВД России по Псковской предоставило фото с места дорожно-транспортного происшествия, в котором, по предварительным данным, погибли три человека. Еще двое получили травмы.

Лобовое столкновение двух легковых автомобилей произошло в пятницу вечером на федеральной трассе Р-23 Санкт-Петербург - Псков на территории Плюсского района.

Как сообщалось ранее, по предварительной информации, между деревней Заполье и Андромер столкнулись два автомобиля - «Фиат» и «Сузуки». Погибли три человека - пассажиры и водитель «Фиата». Пострадали два человека из «Сузуки». По предварительной информации, причиной дорожно-транспортного происшествия мог стать выезд одного из водителей на встречную полосу.