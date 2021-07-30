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Девушка на «Тойоте» сбила двух пешеходов на улице Юбилейной в Пскове

Два молодых человека пострадали в результате ДТП, произошедшего минувшей ночью на пересечении улиц Юбилейная и Кузбасской дивизии в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, авария произошла в 2.20 напротив дома №93а по улице Юбилейной.

По предварительной информации, девушка 1996 года рождения, управляя автомобилем «Тойота Камри», на пешеходном переходе совершила наезд на двух молодых людей 1999 и 1995 годов рождения. В результате ДТП пешеходы получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

У обоих диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, ушибы разной степени тяжести, а у одного из пострадавших выявлен перелом ребер справа.

Причины ДТП устанавливаются. На месте происшествия работали аварийно-спасательная служба, скорая помощь, сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа.