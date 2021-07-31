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Установлены личности погибших и пострадавших в ДТП в Плюсском районе

Сотрудниками полиции установлены личности погибших и пострадавших в ДТП на трассе Петербург - Псков в Плюсском районе. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Напомним, что 30 июля около 21.10 на 200-м км автодороги Санкт-Петербург - Невель Плюсского района, водитель автомобиля марки «Сеат» - женщина 1986 года рождения, при совершении обгона выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с автомобилем марки «Сузуки» под управлением мужчины 1970 года рождения. В результате ДТП погибли: водитель «Сеата», пассажир «Сеата» - мужчина 1985 года рождения, а также пассажирка автомобиля «Сузуки» - женщина 1986 года рождения.

Пострадали в ДТП: водитель автомобиля «Сузуки» и пассажирка данного автомобиля - девушка 2001 года рождения, (диагнозы устанавливаются). Мужчина и девушка на данный момент госпитализированы.

В ходе проверки было установлено, что все погибшие и пострадавшие в ДТП являются жителями города Санкт -Петербурга.