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«Лада Калина» врезалась в дерево в Острове

ДТП произошло в Острове сегодня, 31 июля, около 16.00. Как сообщается в группе «Редакция газеты "Островские вести"» «ВКонтакте», на перекрестке улиц 1 Мая и Карла Маркса, возле дома № 1 по ул. Карла Маркса, автомашина врезалась в дерево.

Предполагаемой причиной, со слов очевидцев, стала попытка неопытного водителя избежать столкновения. «Лада Калина» вылетела с проезжей части. Удар о дерево был такой силы, что мужчину 1998 года рождения выкинуло из авто.



Пострадавшего увезла скорая. По предварительным данным, у него травма головы.