АвтоМир / Происшествия / ДТП

Беременная женщина попала в больницу после ДТП в Куньинском районе

Беременная женщина попала в больницу после ДТП в Куньинском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в местном ОГИБДД.

Авария произошла сегодня, 2 августа, около 12.34. На 450-м километре трассы М9 «Балтия», на повороте в деревню Корнилово, столкнулись автомобили «Лада Гранта» под управлением жителя Москвы, мужчины 1962 года рождения, и «Рено Логан», за рулем которого находился местный житель 1990 года рождения.

По предварительной информации, водитель «Лады» во время дождя не справился с управлением и совершил наезд на стоящее транспортное средство, водитель которого пропускал его с второстепенной дороги на перекрестке.

В результате ДТП пострадали пассажирка «Рено Логан», беременная женщина 1990 года рождения. Ее забрали в больницу на обследование. Проводится проверка.