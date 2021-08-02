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Опубликованы фото с места смертельного ДТП на Завеличье

Опубликованы фото с места смертельного ДТП, которое вечером 2 августа произошло на пересечении улиц Байкова и Западной в Пскове.

Фото здесь и далее: Пресс-службе УМВД России по Псковской области

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГИБДД Пскова, по предварительным данным, сегодня в 18.40 водитель автомобиля «Лада Гранта», двигаясь по улице Байкова и планируя осуществить поворот налево, не уступил дорогу грузовику FAW, который двигался по Западной. За рулем грузовика находился мужчина 1984 года рождения.

В результате ДТП водитель «Лады», мужчина 1948 года рождения, от полученных травм (перелом основания черепа) скончался на месте. Его тело оказалось зажато в салоне автомобиля. К настоящему времени его извлекли.

Идет оформление ДТП. На месте работают сотрудники аварийно-спасательной службы, скорая помощь и ДПС.

По внешним признакам водитель грузовика был трезв.