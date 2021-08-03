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Два водителя пострадали при лобовом столкновении автомобилей в Пустошкинском районе

Два водителя пострадали при лобовом столкновении автомобилей в Пустошкинском районе. Как сообщает газета «Вперед», ДТП произошло сегодня, 3 августа, в 10:50 на гравийной автодороге Яссы - Середеево.

На закруглении дороги столкнулись двигавшиеся во встречном направлении «Ауди» и «Тойота Рав 4». В результате аварии пострадали оба водителя 1994 года рождения и 1980 года рождения. Их с травмами различной степени тяжести доставили в Великолукскую межрайонную больницу.

Причиной случившегося стало нарушение правил встречного разъезда водителем «Тойоты», пишет источник.