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Групповое ДТП произошло на Рижском проспекте в Пскове

Групповое ДТП произошло на Рижском проспекте в Пскове сегодня, в 15.15. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе отдела ГИБДД УМВД России по городу Пскову.

Молодой человек 1998 года рождения за рулем «Ауди-80» не справился с управлением и совершил наезд на стоящий впереди него «ГАЗ-3302», за рулем которого находился мужчина 1976 года рождения.

В свою очередь, «ГАЗ-3302» наехал на «Черри», которой управляла женщина 1979 года рождения. По инерции «Черри» въехала в «Шкоду Рапид», водителем которой оказался мужчина 1981 года рождения.

В результате ДТП никто из водителей не пострадал. За медицинской помощью обратилась пассажирка «ГАЗ-3302», которую доставили в областную больницу для оказания медицинской помощи. По предварительным данным, она получила ушиб грудной клетки.