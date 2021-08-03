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В ДТП с автобусом в Пскове пострадала кондуктор

В ДТП с автобусом, которое произошло на площади Ленина в Пскове около 10.45 5 августа, пострадала кондуктор. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделе ГИБДД УМВД России города Пскова.

Фото: pskov.camera

Водитель автобуса, следующего по маршруту №2, мужчина 1965 года рождения, совершил наезд на стоящее транспортное средство — автомобиль «Ауди А6» под управлением мужчины 1990 года рождения.

Пострадавшую женщину 1954 года рождения доставили в областную больницу. По предварительной информации, она получила ушибы.