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АвтоМир / Происшествия / ДТП

Архивисты рассказали о смертельном ДТП под Псковом в 1916 году

05.08.2021 21:20|ПсковКомментариев: 0

Государственный архив Псковской области в своих социальных сетях опубликовал информацию о смертельном дорожно-транспортном происшествии, произошедшем под Псковом в 1916 году.

Источник: Государственный архив Псковской области

Сообщение о ДТП содержится в приказе №160 по эскадре воздушных кораблей о наложении взыскания. Датирован документ июнем 1916 года.

«Гаража эскадры шофер рядовой Игнатий Демиденко, управляя легковым автомобилем, следовавшим 28 мая с[его] г[ода] в 7 час[ов] 40 минут из эскадры на дальний аэродром с пассажиром военным летчиком штабс-капитаном Озерецковским, на шоссе между с[елением] Кресты и гор[одом] Псковом при обгоне обоза, несмотря на принятые меры предосторожности, во время проезда мимо повозок опрокинул возчика-крестьянина Берегова, причинив ему повреждения, от которых он, по доставлению в госпиталь, скончался», - отмечается в документе.

Архивисты обратили внимание на детали, которые сыграли свою роль в принятии решения в отношении виновных: «безупречное поведение, отличное знание дела и отзыв заведующего гаражом, а также и то, что этот несчастный случай, по удостоверению ехавшего на автомобиле штабс-капитана Озерецковского, произошел по вине самого крестьянина Берегова, неожиданно шагнувшего в сторону автомобиля».

Наказание водителю ограничились «строгим арестом на 20 суток, с заменою постановкой под ружье согласно ст[атье] 19 Устава дисциплинарного».

Теги: #ДТП #Государственный архив Псковской области #история
Источник: Псковская Лента Новостей
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