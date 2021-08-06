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Автомобиль скорой помощи выехал на вызов и попал в ДТП в Пскове

Автомобиль скорой медицинской помощи выехал на вызов и попал в ДТП в Пскове. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в отделе ГИБДД УМВД России по городу Пскову.

ДТП произошло 6 августа в 6.58 на пересечении Рижского проспекта и улицы Петровской. Водитель автомобиля ВАЗ-2111, мужчина 1986 года рождения, совершил столкновение с машиной «скорой помощи» марки «Форд», за рулем которой находился мужчина 1968 года рождения.

«Скорая» двигалась с включенными проблесковыми маячками и сигнальной громкоговорящей установкой. Транспортные средства получили технические повреждения.