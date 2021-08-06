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Мотоциклист упал на Октябрьском проспекте в Пскове

Мужчина 1957 года рождения упал на мотоцикле «Хонда» на Октябрьском проспекте в Пскове сегодня, 6 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Юлия Федорова.

Дорожно-транспортное происшествие произошло у дома №33 в 15.06. По предварительной информации, водитель мотоцикла не справился с управлением и транспортное средство опрокинулось. При этом мотоцикл, уже без водителя, по инерции врезался в припаркованный автомобиль «Ситроен».

В настоящее время мотоциклиста осматривают в областной больнице. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД.

