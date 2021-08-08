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Новгородец госпитализирован после ДТП в Псковской области

Новгородец попал в ДТП на 49-м километре дороги Опочка - Дубровка в Псковской области. Авария произошла в 1.30 7 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УМВД.

Водитель автомобиля «Опель Корса», житель Новгородской области 1974 года рождения выбрал неправильную скорость, не справился с управлением, в результате чего автомашина съехала в кювет и опрокинулась.

По предварительным данным, водитель получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, рваную рану головы. Пострадавший госпитализирован.

Будет проводиться лабораторное исследование на состояние алкогольного опьянения, добавили в ведомстве.