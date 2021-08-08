←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Как не запустить автомобиль
Какой автомобиль надежнее?
Почему нужно менять резину сейчас?
Правила замены масла
Что русскому хорошо то китайцу...
Неисправности автокондиционеров — кто виноват и что делать
в МРЭО Живая очередь
Кто на чем экономит при обслуживании?
Узнаешь себя?
Чем опасен дождь для авто
Все ограничения движения
Остановку? Да пусть переносят
Кольцо с дровяником
ещё ДТП 08.08.2021 12:120 Новгородец госпитализирован после ДТП в Псковской области 08.08.2021 12:120 Новгородец госпитализирован после ДТП в Псковской области 07.08.2021 21:190 Из-за перебегавшей дорогу собаки в Печорском районе столкнулись три автомобиля 07.08.2021 19:340 Автомобиль «Ауди» столкнулся с микроавтобусом в Пскове 07.08.2021 15:520 ДТП затрудняет движение у торгового центра «Акваполис» в Пскове. ФОТО 07.08.2021 12:310 В Псковском районе легковой автомобиль попал в ДТП при обгоне грузовика
 
 
 
 
 
АвтоМир / Происшествия / ДТП

Новгородец госпитализирован после ДТП в Псковской области

08.08.2021 12:12|ПсковКомментариев: 0

Новгородец попал в ДТП на 49-м километре дороги Опочка - Дубровка в Псковской области. Авария произошла в 1.30 7 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УМВД.

Водитель автомобиля «Опель Корса», житель Новгородской области 1974 года рождения выбрал неправильную скорость, не справился с управлением, в результате чего автомашина съехала в кювет и опрокинулась.

По предварительным данным, водитель получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, рваную рану головы. Пострадавший госпитализирован. 

Будет проводиться лабораторное исследование на состояние алкогольного опьянения, добавили в ведомстве.

Теги: #ДТП #Псковская область
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
При какой цене на бензин и ДТ вы откажетесь от автомобиля?
В опросе приняло участие 2607 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
08.08.2021, 12:120 Новгородец госпитализирован после ДТП в Псковской области 08.08.2021, 10:381 МВД уточнит действия будущего водителя на практическом экзамене на права 08.08.2021, 08:590 Минцифры предлагает ввести биометрическую идентификацию водителей такси 07.08.2021, 22:003 С 1 сентября водители в России смогут обжаловать штрафы ГИБДД в электронном виде
07.08.2021, 21:190 Из-за перебегавшей дорогу собаки в Печорском районе столкнулись три автомобиля 07.08.2021, 19:340 Автомобиль «Ауди» столкнулся с микроавтобусом в Пскове 07.08.2021, 15:520 ДТП затрудняет движение у торгового центра «Акваполис» в Пскове. ФОТО 07.08.2021, 12:310 В Псковском районе легковой автомобиль попал в ДТП при обгоне грузовика
06.08.2021, 17:321 В ГИБДД рассказали псковичам об усугубляющем факторе всех ДТП 06.08.2021, 16:170 Мотоциклист упал на Октябрьском проспекте в Пскове 06.08.2021, 15:370 В псковском МРЭО назвали наиболее загруженные часы работы 06.08.2021, 14:410 Ремонтом тротуаров на улице Советской Армии займутся в Пскове
06.08.2021, 14:062 На Ольгинском мосту в Пскове заменят ограждения при капремонте 06.08.2021, 13:432 Общественный транспорт планируют пустить к псковской инфекционке 06.08.2021, 13:100 Нетрезвого водителя-рецидивиста остановили в Плюсском районе 06.08.2021, 12:130 Дновский суд вынес приговор мужчине за двойной угон
06.08.2021, 10:071 Автомобиль скорой помощи выехал на вызов и попал в ДТП в Пскове 06.08.2021, 08:550 Водитель фуры пострадал в ДТП в Псковской области 05.08.2021, 23:327 Разметку для велодорожки наносят на Рижском проспекте в Пскове 05.08.2021, 21:200 Архивисты рассказали о смертельном ДТП под Псковом в 1916 году
05.08.2021, 19:060 Строительство Северного обхода Пскова планируют завершить в 2022 году 05.08.2021, 18:370 «Лада» и «Хендай» столкнулись в Пыталово 05.08.2021, 17:121 ВТБ: Рынок автокредитования вырос на 60% 05.08.2021, 15:580 На объекте нацпроекта в Локнянском районе идут дорожные работы
05.08.2021, 15:300 Фура столкнулась с двумя автомобилями в Порховском районе 05.08.2021, 14:450 За подделку документов водителю запретили покидать Невельский район 05.08.2021, 11:330 В ДТП с автобусом в Пскове пострадала кондуктор 05.08.2021, 11:221 Автобус попал в ДТП на площади Победы в Пскове
05.08.2021, 09:284 ДТП произошло утром на улице Юбилейной в Пскове 04.08.2021, 17:292 Административная ответственность грозит водителю, сбившему мальчика во дворе на Труда 04.08.2021, 17:220 Дворовые проезды отремонтировали на улице Поземского в Пскове 04.08.2021, 15:052 Введен в эксплуатацию путепровод через Северный обход города Пскова
04.08.2021, 09:310 На участке ремонта Октябрьского проспекта в Пскове наведут порядок 04.08.2021, 07:296 «Псковпассажиравтотранс» не может назначить дополнительный автобус на маршрут №30 04.08.2021, 07:150 Средняя сумма долга по штрафам ГИБДД составила 843 рубля 03.08.2021, 19:110 Групповое ДТП произошло на Рижском проспекте в Пскове
03.08.2021, 17:200 Острович отработает 300 часов за пьяное вождение 03.08.2021, 16:262 Тротуар на проспекте Ленина в Великих Луках станет шире 03.08.2021, 15:440 Ямочный ремонт ведется на Ольгинском мосту в Пскове 03.08.2021, 15:321 Несколько дорог капитально отремонтируют в Великих Луках в этом году
03.08.2021, 14:320 Два водителя пострадали при лобовом столкновении автомобилей в Пустошкинском районе 03.08.2021, 13:360 Пушкиногорец повторно сел за руль пьяным и попался сотрудникам ГИБДД 03.08.2021, 13:130 Участок улицы Некрасова в Пскове закроют для движения транспорта 4 августа 03.08.2021, 12:314 Власти назвали причину провала асфальта в Великих Луках
03.08.2021, 10:130 Три человека пострадали в ночном ДТП в Опочке 02.08.2021, 20:065 Опубликованы фото с места смертельного ДТП на Завеличье 02.08.2021, 19:430 Водитель «Лады» скончался в результате ДТП на Завеличье 02.08.2021, 19:090 «Ауди» врезалась в автобусную остановку в Невеле
02.08.2021, 16:540 Псковичам посоветовали крепко держать руль автомобиля во время дождя 02.08.2021, 15:460 В ГИБДД предупредили о приближении опасного периода на дорогах для детей 02.08.2021, 15:170 Беременная женщина попала в больницу после ДТП в Куньинском районе 02.08.2021, 14:490 Автомобиль вылетел в кювет в Стругокрасненском районе
02.08.2021, 13:340 Тройное ДТП затрудняет движение на улице Коммунальной в Пскове 02.08.2021, 12:533 Федеральные 120 млн рублей направят на продолжение реконструкции дороги в Печорском районе 02.08.2021, 10:503 Псковская область получит 120 млн рублей на обновление дорожной инфраструктуры 02.08.2021, 10:101 55 нетрезвых водителей попались псковским полицейским за неделю
02.08.2021, 08:510 Автоэксперт перечислил основные ошибки при езде на механической коробке передач 01.08.2021, 18:330 Соревнования по спортивному ориентированию в Пскове станут причиной перекрытия улиц 20-22 августа 01.08.2021, 15:003 Два участка улицы Кузбасской Дивизии в Пскове закроют для движения транспорта с 2 августа 01.08.2021, 13:041 Шестилетний мальчик пострадал в результате наезда автомобиля в Пскове
01.08.2021, 12:350 Движение по трем мостам ограничат в Псковском и Гдовском районах 2-5 августа 31.07.2021, 21:250 «СитиИнвестГрупп» следит за чистотой туристических маршрутов Пскова 31.07.2021, 18:130 Какие последствия ждут водителей, скрывшихся с места ДТП, рассказали в ГИБДД 31.07.2021, 17:300 «Лада Калина» врезалась в дерево в Острове
31.07.2021, 14:073 Включить ПДД в школьную программу предложил Сергей Миронов 31.07.2021, 13:103 Установлены личности погибших и пострадавших в ДТП в Плюсском районе 31.07.2021, 11:250 В Псковской области названы 10 многодетных семей, которые получат новые семейные автомобили 31.07.2021, 11:184 Девушка на «Тойоте» сбила двух пешеходов на улице Юбилейной в Пскове
31.07.2021, 09:550 Жителя Куньинского района направят на принудительное лечение за езду в невменяемом состоянии 30.07.2021, 22:318 Опубликованы фото с места смертельного ДТП в Псковской области 30.07.2021, 21:512 Три человека погибли и два пострадали в ДТП на трассе Петербург - Псков в Плюсском районе 30.07.2021, 19:510 Дорога Першино - Ваши отремонтирована в Великолукском районе
30.07.2021, 18:110 Выбоины на порховских дорогах превышают допустимые размеры 30.07.2021, 17:305 На пассажиров автобусов без масок в Пскове и Великих Луках составили протоколы 30.07.2021, 17:220 Псковский район вышел на дополнительный аукцион по ремонту пяти дорог 30.07.2021, 16:120 Три человека пострадали в ДТП в Новоржевском районе
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.