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В Куньинском районе перевернулся «Ленд Ровер», пострадала семья с детьми

Семья пострадала в результате ДТП, которое произошло сегодня, 8 августа, на трассе М-9 в Куньинском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Дорожная авария произошла около деревни Кресты. Водитель автомобиля «Ленд Ровер», мужчина 1973 года рождения, не справился с управлением, в результате чего автомашина съехала в кювет и перевернулась.

В салоне также находились пассажирка 1977 года рождения и два ребенка 2010 года рождения. Все они доставлены в больницу, диагнозы уточняются.