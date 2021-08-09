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В Пскове водитель «Ауди» сбил юного велосипедиста

Молодой водитель в Пскове сбил ребенка на велосипеде 8 августа. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в отделе ГИБДД УМВД России по Псковской области.

ДТП произошло в 19.28 на дворовой территории у дома №2 на улице Звездной. Водитель автомобиля «Ауди 80», мужчина 2000 года рождения, совершил наезд на велосипедиста, мальчика 2007 года рождения, который неожиданно выехал на дорогу.

В результате ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму и рваную рану ушной раковины. Его доставили в детскую областную больницу.

Водитель автомобиля был трезв.