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Четыре человека пострадали в ночном ДТП в Пскове

Четыре человека пострадали в ночном ДТП в Пскове. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в отделе ГИБДД УМВД России по Пскову.

Около 4.00 у дома №17/2 на улице Балтийской водитель автомобиля «Хендай Солярис», мужчина 1998 года рождения, не справился с управлением и совершил наезд на металлическое ограждение, а потом на дерево. В результате автомобиль опрокинулся.

По предварительной информации, в ДТП пострадал водитель и три пассажира — мужчина 1997 года рождения, а также девушки 2003 и 2002 годов рождения. Всех пострадавших госпитализировали.

У водителя не установили факта алкогольного опьянения, но при процедуре медицинского освидетельствования у мужчины взяли анализы на состояние наркотического опьянения. Идет проверка.